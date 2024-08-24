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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 13:35

TÜBİTAK desteğiyle üretildi! Kimyasal içermeyen kuraklığa dirençli solüsyon

Erzurum'da bilim insanları, TÜBİTAK desteğiyle kuraklığa karşı dayanıklı olduğu test edilen ve kimyasal içermeyen solüsyon üretti.