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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 2 Kasım 2024 Cumartesi 13:19

Trakya Üniversitesinde geliştirildi! Antimikrobiyal yara örtüsü

Trakya Üniversitesinde (TÜ), KOSGEB desteğiyle yaraların iyileşmesine katkı sağlayan, nanofiber tabanlı olması sayesinde mikroorganizmaların yaraya temasını engelleyen antimikrobiyal yara örtüsü geliştirildi.