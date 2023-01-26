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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 11:13

Togg'un 100. yıl özel serisi! Ön sipariş hakkı NFT ile gelecek

Togg tarafından '100. Yıl Özel Seri' kapsamında üretilecek 2 bin 23 adet akıllı cihaza ön siparişe katılma ve sıralamayı belirleme hakkı NFT ile kazanılacak.

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