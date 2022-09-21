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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 09:37

Togg Galataport'ta ziyaretçilerini bekliyor! Ziyaretçiler 15 Ekim'e kadar aracı burada inceleyebilecek

Ekim ayında seri üretime hazır hale gelmesi planlanan yerli otomobil Togg, Galataport'ta sergileniyor. Ziyaretçiler 15 Ekim'e kadar aracı burada inceleyebilecek.

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