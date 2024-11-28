Tıp ve mühendislik öğrencisi iki kardeş geliştirdi! Dijital kadavra üretiliyor

Mustafa Şanverdi, dijital kadavranın nasıl kullanıldığını ise şöyle anlattı:





"Üç boyutlu kadavraları şekil, boyut ve rengiyle tarayıp VR sistemine ekliyoruz. Üç boyutlu bir sistemde VR'ın içinde öğrenciler dijital bir kadavraya sahip oluyor. Bir üniversitedeki kadavra tüm dünyaya, globale bir VR gözlük içerisinde aktarılabiliyor. Aynı zamanda tıp dünyasında, 'dokunmadan olmaz' mottosuyla ilerlediğimiz için, hem VR gözlük teknolojisini aktarıyoruz hem de 3D yazıcı teknolojisiyle organları üç boyutlu şekilde basıyoruz. Öğrenci bunları karma gerçeklikle hem fiziksel hem de görsel zekasını kullanarak anatomi eğitimi almış oluyor."