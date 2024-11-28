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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 12:59

Tıp ve mühendislik öğrencisi iki kardeş geliştirdi! Dijital kadavra üretiliyor

Üsküdar Üniversitesi'nde tıp fakültesi öğrencisi Mustafa Şanverdi ile kardeşi bilgisayar mühendisliği öğrencisi Emre Kaan Şanverdi, ülkenin kadavra ihtiyacını azaltmak için, 3 boyutlu (3D) yazıcı ve sanal gerçeklik (VR) gözlüğü kullanarak dijital kadavra üretimine başladı.

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