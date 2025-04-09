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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 9 Nisan 2025 Çarşamba 13:43 |

TEKNOFEST'in ödüllü takımları güçlerini birleştirdi! Birinciliğe hazırlanıyorlar

Gaziantep'te lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) çeşitli dereceler alan Astra Roket Takımı ile Çağdaş Roket Takımı, bu yılki organizasyonda birinci olmak için güçlerini birleştirdi.

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