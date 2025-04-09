TEKNOFEST'in ödüllü takımları güçlerini birleştirdi! Birinciliğe hazırlanıyorlar

Ekip olarak rokete meraklı olduklarını anlatan Çimen, şöyle konuştu:





"Takım olarak rokete çok hevesliydik, zor bir alan ve biz zoru başarmayı seven bir ekibiz. Diğer kategorilerde de yarışabilirdik ama biz roket gibi hassas işçilik gerektiren, yerlilik oranını yüzde 100'e çıkarabileceğimiz alanda yarışmak istedik. Yerlilik oranını yüzde 100'e çıkarmak için gerekli olan bazı sistemler var. Bunların başında aviyonik ve kompozit malzemeler yer alıyor. Kompozit üretimimizi burada el işçiliğimizle kendimiz üretiyoruz. Mekanik işçilik olarak yerlilik oranını yüzde 100'e çıkarmış durumdayız. Kendi ticari aviyonik kartımızı çıkarmayı hedefliyoruz. Bizim roketlerimiz tanımlanan görevleri yapan roketler."