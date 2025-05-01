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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 1 Mayıs 2025 Perşembe 10:56 |

TEKNOFEST heyecanı başladı... KKTC'de yoğun katılım!

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

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