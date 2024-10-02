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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 2 Ekim 2024 Çarşamba 14:05

TEKNOFEST 2024 kapılarını açtı... İşte alandan enfes fotoğraflar!

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) sabah saatlerinde ilk ziyaretçilerini alana aldı.