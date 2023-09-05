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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 5 Eylül 2023 Salı 11:03

TBMM Sanayi Komisyonu, Togg Teknoloji Kampüsü'nde! İnceleme gezisi ve test sürüşüne katıldılar

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Türkiye'nin Otomobili Togg'un Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Teknoloji Kampüsü'ne teknik inceleme gezisi yaptı.

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