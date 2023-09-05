TBMM Sanayi Komisyonu, Togg Teknoloji Kampüsü'nde! İnceleme gezisi ve test sürüşüne katıldılar

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Komisyon Başkanı Mustafa Varank ve komisyon üyesi milletvekilleri, Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'tan brifing aldı, fabrikada incelemelerde bulundu, ardından da Togg'un direksiyonuna geçti. Türkiye yollarında boy göstermeye başlayan Togg T10X, hem sürüş performansı hem de teknolojik özellikleriyle vekillerden tam not aldı.

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Togg Teknoloji Kampüsü'ndeki gövde, boya, montaj ve batarya olmak üzere dört ayrı bölümde üretim aşamaları hakkında bilgi alan heyete, Gürcan Karakaş, mobilite ekosistemi, teknolojideki gelişmeler ve vizyonu içeren bir sunum yaptı.

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Sunumun ardından Varank ve beraberindekiler, Togg Teknoloji Kampüsü'nde üretim aşamalarını inceledi. Milletvekilleri daha sonra yerleşkedeki pistte direksiyon başına geçerek Togg T10X'i test etti.

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Komisyon Başkanı Varank, ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, komisyonda yer alan iktidar ve muhalefet partilerinden milletvekillerinin bu geziye katıldığını söyledi.

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Togg'un, Türkiye'nin gurur projesi olduğunu vurgulayan Varank, "Değişen ve dönüşen mobilite sektöründe Türkiye'nin 'Ben de varım' dediği önemli bir proje. Sıfırdan geliştirilmiş, adeta sıfırdan bir marka olarak ortaya çıkmış bir proje. Böyle önemli bir projenin geldiği aşamayı görmek, üretim tesislerini incelemek hem de Türkiye'nin bu alandaki vizyonu hakkında bilgi almak üzere kampüsü ziyaret ettik." dedi. Varank, Togg'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin kalkınmasına yönelik ifade ettiği "yatırım, üretim, istihdam ve ihracat" formülüne uygun çok önemli bir proje olduğunu dile getirdi.

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Togg Üretim ve Teknoloji Kampüsü'nün temellerinin atılmasından üretime geçişine kadar her evresinde Türkiye'den bu işe ilgi duyan emekçilerinden mühendislerine kadar herkesin büyük bir gayretinin olduğunu anlatan Varank, "Bizler de tabii hem Bakanlık olarak hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu projenin önemini bildiğimiz için elimizden gelen desteği vermiş olduk. Şu anda üretimler devam ediyor. Gürcan Bey, 2023 sonuna kadar bu yıl için hedeflenmiş olan 28 bin adet aracın üretimini tamamlayıp teslimatı gerçekleştireceklerini ifade etti. Biz de bu işin takipçisi olacağız." diye konuştu.

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Milletvekillerinin aracı deneyimlediğini kaydeden Varank, "Gerçekten sürüşüyle, teknolojisiyle, aynı zamanda üretim tesisleriyle bir gurur projesi. Bu işte emeği olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde bu ve bunun gibi Türkiye'yi kalkındıracak yatırımlarda TBMM Sanayi Komisyonu olarak biz de elimizden gelen ne gayret varsa bunu göstereceğiz." ifadesini kullandı. Gürcan Karakaş ise işi bilen, işlerini anlayan ve işin değerini birlikte ileriye taşıyacakları bir grupla beraber olduklarını belirterek, konuklara geldikleri ve kendilerine zaman ayırdıkları için teşekkürlerini sundu.

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"İnanılmaz güzel, başarılı ve keyifliydi"

Heyette yer alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Togg Teknoloji Kampüsü'nün, Cumhuriyet'in kuruluşunun 99'uncu yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldığını anımsattı. Komisyon Başkanı Varank'ın davetiyle kampüsü ziyaret etme imkanı bulduklarını dile getiren Akbaşoğlu, "Test sürüşünü beraber yaptık. Özellikle 18 derecelik yokuşta tam ortasında durduk ve bir milim geri kaymadan araç hafif bir gaza basmakla yavaşça ve sizi en ufak bir güvensizlik sendromuna sokmadan çok güzel bir şekilde yol almaya başladı. Bu deneyim, her türlü zeminde bizi güvenli bir sürüş konforunun beklediği kanaatimizi pekiştirmiş oldu. Türkiye'nin hem geleceği hem de umudu olan bir ekosistem olarak karşımızda duruyor." değerlendirmesinde bulundu.

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AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da test sürüşünün ardından yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi: "Gaza dokunduğunuz andan itibaren hiç ses hissetmeden, hiçbir sarsıntı hissetmeden çok hızlı bir şekilde 100 kilometre hıza ulaşıyorsunuz. Çok güzel bir duygu. Kendimi bir an yerde değil aslında bir uçağın içinde gibi hissettim ki uçaktaki kadar sarsılmadan o hıza ulaştım. İnanılmaz güzel, başarılı ve keyifliydi. Farklı zeminlerde sürüş testi yaptık. Bunların hepsi çok güzel ve başarılı. Bir cihazla, bir araçla çok keyifli bir yolculuk hissi veriyor."



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