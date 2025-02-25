TB2 SİHA bayrağı devretti 'Jandarmanın semalardaki gözü'

Fıçı tonosu manevrasıyla havacılık tarihine adını bir kez daha yazdırdı





Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan milli SİHA Bayraktar TB2, 31 Mayıs 2024'te gerçekleştirdiği test uçuşlarında otonom fıçı tonosu manevrasını başarıyla gerçekleştiren dünya üzerindeki ilk ve tek SİHA olarak havacılık tarihine adını bir kez daha yazdırdı. Savaş jetlerinin önemli kaçış manevralarından biri olan fıçı tonosu, şimdiye kadar dünya üzerinde hiçbir SİHA tarafından başarılamadı.

Bayraktar TB2 SİHA'lar Türkiye'nin terörle mücadelesinde üstlendiği kritik rollerin yanı sıra görev aldığı uluslararası operasyonlarda da üstün performanslarıyla kendini kanıtladı. Dünyanın her köşesinde görev yapan Milli SİHA'lar, Libya, Ukrayna, Mali, Burkina Faso'daki savaşların yanı sıra 30 yıllık Karabağ işgalinin sona erdirilmesinde de kilit rol oynadı.