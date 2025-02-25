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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 13:59 |

TB2 SİHA bayrağı devretti 'Jandarmanın semalardaki gözü'

Türkiye'nin ilk SİHA'sı Bayraktar TB2'nin, gökyüzünde 1 milyon saati aşkın uçuş tecrübesine ulaşan filosunda yer alan J11 kuyruk numaralı hava aracı, 2016 yılında envantere girmesinin ardından 10 bin saatlik uçuş süresini başarıyla tamamlayarak yeni bir görev dönemine geçti.

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