Su üstü platformundan ilk atışını icra etti! Türkiye'nin nokta hava savunma sistemi olan GÖKSUR

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin denizlerdeki kritik unsurlarından ASELSAN'ın nokta hava savunma sistemi GÖKSUR, Mavi Vatanı, gemisavar ve seyir füzeleri, silahlı/silahsız insansız hava araçları, savaş uçakları ve helikopter tehditlerine karşı savunacak.