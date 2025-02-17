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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 16:56 |

Su üstü platformundan ilk atışını icra etti! Türkiye'nin nokta hava savunma sistemi olan GÖKSUR

ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Türkiye'nin milli ve yerli nokta hava savunma sistemi olan GÖKSUR, su üstü platformundan ilk atışını icra etti.

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