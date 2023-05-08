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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 8 Mayıs 2023 Pazartesi 13:01

Su kirliliği projesiyle TEKNOFEST'te birinci olan lise öğrencisi kutup deneyimi yaşayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının TEKNOFEST kapsamında düzenlediği İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışmasında birinci olan Afyonkarahisarlı lise öğrencisi Hulusi Diler, 3. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'nde 'Platanus Orientalis L. Adsorbanı ile Ham Petrol Döküntülerinin Sulardan Geri Kazanımı' projesini Kuzey Kutbu'nda deneyimleme imkanı bulacak.

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