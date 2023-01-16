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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 17:06

SpaceX, ABD'nin askeri uydusunu uzaya yolladı! İşte o anlar

ABD Uzay Kuvvetleri'ne ait bir askeri iletişim uydusunu yörüngeye taşıyan SpaceX'e ait Falcon Heavy roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı.

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