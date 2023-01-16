SpaceX, ABD'nin askeri uydusunu uzaya yolladı! İşte o anlar

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, ABD Uzay Kuvvetleri'ne ait bir askeri iletişim uydusunu yörüngeye gönderdi.

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CBAS-2 adlı uydu ve beraberindeki parçaları taşıyan bir Falcon Heavy roketi, dün yerel saatle 17.56'da NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.