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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 17:32

Şimdiye kadar görülen en parlak ışığı gözlemledi! 18 trilyon volt gücünde

Bilim insanları, şimdiye kadar görülen en parlak ışığı gözlemledi. Güneş'ten 30 kat daha büyük bir yıldızın ölümünden kaynaklanan gama ışını patlamasının Dünya'dan 2,4 milyar ışık yılı uzaklıkta meydana geldiği ve18 trilyon volt gücünde olduğu belirtildi. Araştırmacılar hala ışığı izlemeye devam ederken, söz konusu olayın Güneş'in tüm ömrü boyunca ürettiği aynı miktarda enerjiyi serbest brakmış olabileceği ve dünyadaki radyo iletişimini etkilediği açıklandı.

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