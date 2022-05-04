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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 14:41

Ses tonundan kalp krizi riskini tespit ediyor

ABD'de Mayo Clinic tarafından yapılan bir araştırmaya göre kalp hastalığı riski taşıyan insanları ses tonundan tespit etmek için 'Vocalis Health' algoritması geliştirildi. Bu uygulamaya göre yüksek perdeli sese sahip olanların kalp hastalığına yakalanma riski iki kat daha fazla gözüküyor.

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