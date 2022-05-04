Ses tonundan kalp krizi riskini tespit ediyor

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Bir araştırmaya göre doktorlar, kalp damar hastalığı olan hastalarda konuşma tarzlarını dinleyerek kalp krizi riskini belirleyebilirler.

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Bir bilgisayar algoritması, ses kayıtlarındaki ipuçları tespit ederek ciddi komplikasyon riski en yüksek olan kalp hastalarını tespit edebiliyor.

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Sesin kalp sağlığından etkilendiğinin kesin nedeni belirsiz olsa da, doktorlar bunun sinir sisteminin gırtlak, kan basıncı ve kalp hızı gibi bilinçsiz vücut fonksiyonlarını düzenlediğine inanıyor. erek ciddi komplikasyon riski en yüksek olan kalp hastalarını tespit edebiliyor.

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ABD'deki Mayo Clinic'ten araştırmacılar, insan sesinin genlik, perde gibi 80'den fazla yönünü analiz etmek için eğitilmiş bir algoritmayı test etti.

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Ortalama yaşları 60 olan koroner arter hastalığı için röntgen çekilen 108 hastadan bir akıllı telefona 30 saniyelik üç ses örneğini kaydetmelerini istediler.

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İlk örnek bir senaryodan okuma yapmak iken, diğer iki alıştırma için ise olumlu ve olumsuz bir deneyim hakkında özgürce konuşmaları istendi.

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Daha sonra her kişi algoritma tarafından kalp hastalığı açısından "yüksek risk" veya "düşük risk" altında puanlandı.

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Araştırmacılar, yüksek puanlıların yüzde 58,3'ünün, düşük puanlıların sadece yüzde 30,6'sına kıyasla, o dönemde göğüs ağrısı veya kalp krizi nedeniyle hastaneyi ziyaret ettiğini buldu.

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Sonuç olarak, yüksek perdeli sese sahip olan kişilerin tıkanmış arterlerle ilişkili kalp hastalığına yakalanma olasılığının iki kat fazla olduğu tespit edildi.

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Araştırmayı yürüten Dr.Jaskanwal Sara, "Bu ses analizi teknolojisinin doktorların veya geleneksel sağlık hizmetlerinin yerini alacağını söylemiyoruz, ancak bu teknolojiyi mevcut sağlık stratejilerine yardımcı olabilecek önemli bir fırsat olarak görüyoruz." dedi.

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