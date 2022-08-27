  • $18,1699
  • 18,1252
  • 1015.9
  • 3146.1

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 14:22

Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşımı! KIZILELMA yola çıktı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, KIZILELMA ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Bayraktar, 'KIZILELMA'nın uçuşa hazırladığımız 2.üretim prototipini Samsun'a TEKNOFEST KARADENİZ'e uğurladık' dedi.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.