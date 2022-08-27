Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşımı! KIZILELMA yola çıktı

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Selçuk Bayraktar resmi sosyal medya hesabından Bayraktar KIZILELMA ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

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Bayraktar'ın paylaşımında, "951 yıl önce Malazgirt Zaferi ile adım attığımız bu kadim topraklardaki varlığımızı perçinleyen zaferin müjdecisi Büyük Taarruz'un 100.yılı kutlu olsun. Bu kutlu günün sabahında KIZILELMA'nın uçuşa hazırladığımız 2.üretim prototipini Samsun'a TEKNOFESTKARADENİZ'e uğurladık" ifadeleri yer aldı.

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Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, KIZILELMA'nın Samsun'daki 'TEKNOFEST KARADENİZ'de ilk kez halkın karşısına çıkacağını açıkladı.

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Haluk Bayraktar yaptığı paylaşımla, "Teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, etkinlik çadırları ve Bayraktar KIZILELMA'nın ilk kez halkımızla buluşacağı TEKNOFEST KARADENİZ'i kaçırmayın..." dedi.

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