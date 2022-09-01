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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 1 Eylül 2022 Perşembe 17:32

Selçuk Bayraktar paylaştı! Kokpit görüntüleri büyük ilgi gördü

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ikinci pilot olarak görev yaptığı HÜRKUŞ ile Akıncı'nın kol uçuşu yaptığı ve havacılık tarihinde bir ilk olarak tarihe geçen uçuşun kokpit görüntülerini paylaştı.

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