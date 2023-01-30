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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 12:41

Savunmadaki ambargoya yanıt yerli sistem oldu! Bu yıl devreye girecek

Türk donanmasındaki gemilerde yer alan ve ambargoya konu olan helikopter yakalama sistemi yerli imkanlarla geliştirildi. Sistem, ilk görevine bu yıl envantere girecek milli fırkateyn TCG İstanbul ile başlayacak.

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