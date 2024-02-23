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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 14:53

Savunma ve havacılık KOBİ'leri KAAN için göreve hazır

Türk savunma sanayisine katkı sağlayan KOBİ'ler hem milli muharip uçak KAAN'a güç katacak hem de bu süreçte yeteneklerini artıracak.

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