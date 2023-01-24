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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 12:54

Savunma ürünleri ilk sınavlarını bu oyunla verecek! AR-GE projesine başlandı

Savunma sanayisi ürünlerinin ve muharebe ortamının dijitalleştirilmesi ve bunlarla taktik çalışmalar yapılabilmesi için Malazgirt ismi verilen 'ciddi oyun altyapısı' oluşturuluyor.

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