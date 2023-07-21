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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 14:29

Sarsılmaz, Cumhuriyet'in 100. yılı için tabanca üretti

Türk savunma sanayinin önde gelen üreticilerinden Sarsılmaz Silah Sanayi, 'SAR 556 MT' hafif makineli tüfek, '25 milimetre Kara Topu' ile Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel olarak ürettiği 'SAR 2023' tabancasını kamuoyuna tanıttı.

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