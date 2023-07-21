Sarsılmaz, Cumhuriyet'in 100. yılı için tabanca üretti

Türk savunma sanayinin önde gelen üreticilerinden Sarsılmaz Silah Sanayi, "SAR 556 MT" hafif makineli tüfek, "25 milimetre Kara Topu" ile Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel olarak ürettiği "SAR 2023" tabancasını kamuoyuna tanıttı.

Sarsılmaz Silah Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş ve Genel Müdür Yardımcısı Öner Özyılmaz, firmanın yürüttüğü çalışmalara ve projelere ilişkin bilgi verdi. Aliş, firmanın 143 yıllık temele sahip olduğunu belirterek, "Bir ordunun ihtiyacı olan bütün silahları imal diyoruz. Son 20 yılda hükümetin verdiği desteklerle savunma sanayini ayağa kaldırmasıyla büyük gelişim sağladık." dedi.

3 / 8



Özyılmaz da tüm üretim süreçlerinde Türk mühendislerle çalıştıklarını ve ortaya çıkan tüm ürünleri yüzde 100 "yerli ve milli" olarak hayata geçirdiklerini söyledi.





Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kullandığı pek çok üründe Sarsılmaz markasının olduğunu vurgulayan Özyılmaz, "Sarsılmaz olarak, savunma sanayisinde ordumuzun dışa bağımlılığını en aza indirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Aliş ve Özyılmaz'ın konuşmasının ardından basın mensupları fabrikayı gezdi, üretim aşamaları ve ürünlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra IDEF 2023'te vitrine çıkarılacak yeni silah sistemleri tanıtıldı.