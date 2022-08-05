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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 5 Ağustos 2022 Cuma 11:47

Şanlıurfalı öğrenciler tasarladı! Roket fırlatılmaya hazırlanıyor

Şanlıurfa Fen Lisesi öğrencileri, TEKNOFEST 2022 Roket Yarışları kapsamında 300 rakibi eleyen Helyak isimli roketi, yarın Tuz Gölü'nde ateşleyecek olmanın heyecanını yaşıyor.

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