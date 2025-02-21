Samsunlu kimyager geliştirdi! 1500 dereceye kadar koruma sağlıyor

Boyadan duman, gaz, karbondioksit gibi zehirli madde açığa çıkmıyor





Yürüttükleri çalışma sonucu geliştirdikleri ürünün su bazlı olduğunu ve inorganik maddelerden oluştuğunu anlatan Kaynar, şöyle devam etti:





"Üründe kullandığımız malzemelerin tamamı yerli ve milli ham maddelerdir. Yaptığımız deneysel çalışmalarda 1000 dereceleri gördük ve ahşap yapıda etkilenme olmadı. Çünkü ürünümüzün çalışma esaslarından biri, yüksek ısıya gelince, yani 300 dereceleri geçince ahşap kısmına ısının iletimini engelleyen bariyer oluşturuyor. O bariyer arka yüzeye, yani ahşaba koruma sağlıyor. Aradaki hava boşluğu, ahşabı koruyor. Ulaşan ısı 60-70 derece gibi düşük kaldığı için ahşap, yangından etkilenmiyor. Bütün bu aşamalar olurken duman, gaz, karbondioksit gibi herhangi zehirli madde açığa çıkmadığı için insanlarımız veya canlılarımız yangından etkilenmiyor. Zaten yangın oluşmamış oluyor."