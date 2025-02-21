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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 15:13 |

Samsunlu kimyager geliştirdi! 1500 dereceye kadar koruma sağlıyor

Samsun'da yaşayan kimyager Yücel Kaynar'ın 9 yıllık AR-GE çalışması sonucunda geliştirdiği boya, yangınlarda 1500 dereceye kadar koruma sağlıyor.

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