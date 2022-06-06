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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 6 Haziran 2022 Pazartesi 09:27

Salda Gölü ve Burdur Gölleri Çalıştayı başladı! Dünya'dan Mars'a bir pencere

Burdur'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen 'Dünya'dan Mars'a bir pencere: Salda Gölü ve Burdur Gölleri Çalıştayı' başladı.

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