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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 13:58

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaştı! Defne Devlet Hastanesi'nden kareler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Hatay'da inşa edilen Defne Devlet Hastanesine ilişkin paylaşımda bulundu.

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