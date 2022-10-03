Rus bilim adamlarından korkutan açıklama! Dünyaya doğru yaklaşıyor

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Rus bilim insanları, çapı yaklaşık yarım kilometre olan bir asteroidin, Dünya'ya doğru ilerlediğini ancak acil bir tehlike oluşturmadığını duyurdu.

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Rus Keldysh Uygulamalı Matematik Enstitüsü'nden bilim insanları, konuya ilişkin açıklamayı sosyal medyadan yaptı.

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İlgili açıklamada, "1 Ekim gecesi, Rusya'nın güneyindeki iki gözlemevi, Dünya'ya yaklaşan yeni bir asteroit olan 2022 SE37'nin keşfini doğruladı." ifadesi kullanıldı.

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Söz konusu nesnenin acil bir tehlike oluşturmadığına dikkat çekildi.



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TASS ajansına konuşan gök bilimci Yuri Balega, "Bu, Dünya çevresinde halihazırda keşfedilen 30 bin asteroitten biri.

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Gezegenimizden milyonlarca kilometre uzakta uçuyor ve Dünya için tehlike oluşturmuyor." dedi.