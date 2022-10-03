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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 3 Ekim 2022 Pazartesi 09:49

Rus bilim adamlarından korkutan açıklama! Dünyaya doğru yaklaşıyor

Rus Keldysh Uygulamalı Matematik Enstitüsü'nden bilim insanları, büyük bir asteroitin Dünya'ya yaklaştığını duyurdu.

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