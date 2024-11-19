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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 14:29

Roketsan, Pakistan'da IDEAS Fuarı'nda! Son Teknolojilerini Tanıtıyor

Roket ve füze sistemleri geliştiren Roketsan, Pakistan'ın Karaçi şehrinde düzenlenen IDEAS Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri'nde son teknolojiye sahip sistemlerini sergiliyor.