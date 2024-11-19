Roketsan, Pakistan'da IDEAS Fuarı'nda! Son Teknolojilerini Tanıtıyor

36 yıllık roket ve füze teknolojileri deneyimleri ve performans açısından rakiplerinden öne çıkan ürünleriyle bölge ülkelerinin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamaya hazır olduklarını vurgulayan İkinci, şunları kaydetti:





"IDEAS fuarına dünyaya nam salmış SİHA mühimmatlarımız, tanksavar sistemlerimiz ve son teknolojiyle donatılmış füzelerimiz ile güçlü bir katılım sağlıyoruz. IDEAS ile Türkiye'nin bölgedeki en büyük ortaklarından biri olan Pakistan ile bugüne kadar kurduğumuz güçlü işbirliğini bir adım daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Aynı zamanda Asya ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinden katılımcıların ve askeri delegasyonların ziyaret ettiği IDEAS fuarında yapacağımız görüşmelerin olumlu sonuçlarını çok yakında göreceğimize inanıyorum."