  • $27,4364
  • 29,047
  • 1625.17
  • 8442.65

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 2 Ekim 2023 Pazartesi 10:30

Robot yarışmasında dünya birincisi ve ikincisi olan lise öğrencileri başarı sürecini anlattı

15. Uluslararası MEB Robot Yarışması Endüstriyel Robotik Kol Kategorisi'nde dünya birincisi ve ikincisi olan Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, önceki sene yaptıkları hatalara dikkat ederek başarıya ulaştıklarını söyledi.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.