Robot yarışmasında dünya birincisi ve ikincisi olan lise öğrencileri başarı sürecini anlattı

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15. Uluslararası MEB Robot Yarışması Endüstriyel Robotik Kol Kategorisi'nde dünya birincisi ve ikincisi olan Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, önceki sene yaptıkları hatalara dikkat ederek başarıya ulaştıklarını söyledi.

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15. Uluslararası MEB Robot Yarışması 6-9 Eylül tarihleri arasında Bursa Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. 81 İl ve 18 ülkeden 12 bin 714 katılımcının rekabet ettiği yarışmaya Eskişehir'den Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de katıldı. 14 ayrı daldan toplam 4 bin 733 robotun yer aldığı yarışmaya insanların giremediği tehlikeli bölgelerde kullandığı bilinen gölge robotla başvuru yapan Eskişehirli öğrenciler, Endüstriyel Robotik Kol Kategorisi'nde dünya birincisi ve ikincisi oldu. Bu başarının hem ailelerini hem de öğretmenlerini gururlandırdığını ifade eden öğrenciler, ilerleyen zamanlarda robotlarını daha da geliştirerek yeni başarılar kazanmak istediğini kaydetti.

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"BU ENDÜSTRİYİ GELECEKTE GELİŞTİRİP DAHA DA GÜZEL YERLERE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞMAK İSTİYORUM"

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Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 10'uncu sınıf öğrencisi ve 15. Uluslararası MEB Robot Yarışması Endüstriyel Robotik Kol Kategorisi'nde dünya birincisi olan Ertuğrul Selvi, bu yarışma için yaz tatilinde de çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Bu çalışmalarının yanı sıra robotla sıkça antrenman yaptıklarını da dile getiren Selvi, "Yarışmaya gittiğimizde oradaki ortamı gördük. Ondan sonra yarışmaya katıldık. Hızlı bir süreçti, alışamadan yarışmaya katıldık. Robotumuzu en çok öne çıkaran özelliği gölge robotu olmasıydı. Arkadaki robot ne yaparsa öndeki robot da aynı hareketleri yapıyor. Gölge robotlar insanların giremediği tehlikeli bölgelerde kullanılıyor. Bu robotlar o tarz bölgelere yerleştirildikten sonra uzaktan kontrol edilebiliyor. Hocalarımızla robotun üstünde geliştirmeler yaptık, teknik arızaları düzelttik. Başarımız ailelerimiz ve hocalarımız tarafından gururla karşılandı çünkü dünya çapında bir birincilikti. Bu endüstriyi gelecekte geliştirip daha da güzel yerlere getirmek için çalışmak istiyorum" dedi.

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"ÖNÜMÜZDEKİ YARIŞMALARDA DA BU ŞEKİLDE BİRİNCİLİKLER ELDE ETMEK İSTİYORUZ"

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Endüstriyel Robotik Kol Kategorisi'nde dünya ikinciliği elde eden Furkan Çakır ise başarıya giden sürecin çok zevkli olduğunu aktardı. Yaz tatilinde de çalışmalara ara vermediklerine dikkat çeken Çakır, "Hocalarımız sağ olsun, onların bu konuda çok yardımı oldu. Bizi yarışmaya hazırladılar ve çok da güzel bir hazırlanma süreci oldu. Deneyim de kazanmış olduk, her şey güzeldi. Benim robotum birinci robota çok benziyor. Sadece kol kısmı farklı. Genel olarak özellikleri aynı. Pnömatik olarak kullandık, arkasında gölge robot var. Yani öndeki robotu taklit ediyor. Robot geçen sene de yarışmaya katılmıştı. Üzerinde birkaç değişiklik yaptık. Gripperı vakumluydu, parçaları tutmadığı için geçen sene elenmişti. O nedenle bu sene gripperı kıskaç şeklinde yaptık ve bu sayede de yarışmada galip geldik. Hocalarımız bize bilgi verdiği sürece böyle yarışmalara katılıyoruz. Önümüzdeki yarışmalarda da bu şekilde birincilikler elde etmek ve okulumuzu insanlara tanıtmak istiyoruz" şeklinde konuştu.