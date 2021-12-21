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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 15:00

Radarlarda görünümü azaltan sprey köpük ve 3D yazıcılar için filament geliştirildi

Yalova Üniversitesinde görevli bilim insanları, savunma sanayi alanında düşman radarlarına karşı görünmezlik sağlayacak sprey köpük ve 3D yazıcıdan istenilen özelliklerde malzeme üretimini sağlayacak filament geliştirdi.

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