Ponza madeninden üretildi! 'Nanofiber'in patenti alındı

"Bu dört özellikten yola çıkarak ponzadan bir malzeme üretiminin mümkün olabileceğini öngördük. Ürünümüzün patentini almak için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduk. Çalışmamızın başında aklımıza takılan ilk soru ponzanın nano boyuta indirgenip indirgenemeyeceğiydi. İlk aşamada ponzayı nano boyuta indirgemeyi başardık ve nanofiber elde ettik. Patentimizi Bartın Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden Doç. Dr. Zafer Ceylan ile aldık. Çalışmamız en iyi derecede ve sınıflamada önemli bir buluş kategorisinde tescillendi. Üniversitemizin akademik başarısını daha üst sıralara taşınmak için gayret sarf eden, özellikle AR-GE çalışmaları için öğretim elemanlarına destek sunan Van YYÜ Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Şevli'ye teşekkür ederim."