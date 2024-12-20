Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $35,1913
  • 36,5942
  • 2947.74

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 12:47

Ponza madeninden üretildi! 'Nanofiber'in patenti alındı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Kılıçer, ponza (volkanik kayaç türü) madeninden 'nanofiber' üretti.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.