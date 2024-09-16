Piyadenin yeni 'Komando Havanı' göreve hazır! 2000 metreye kadar atış yapabiliyor

Havanda çabuk atış imkanı sağlanması için mühimmatın farklı barut haklarının oluşturulmasına yönelik gece ve gündüz kullanılabilen bir nişangah yer alıyor. Silah, tehlike beklenen yöne doğru destek ayaklarıyla mevzilendirilebiliyor. Terazisi de oturduktan sonra riskli bölgeden bir taciz atışı olduğunda başka bir ayara gerek kalmadan bölge hızla ateş altına alınabiliyor.

Tahrip atış mühimmatı yanında havanla aydınlatma, sis ya da eğitim mühimmatları da kullanılabiliyor.

ASSAN Group Savunma'nın çözümü, havanda kullandığı destek ayakları, çok çabuk kullanılabilir nişangah ve namlu ağzındaki doğru atış yapma düzeneği ile benzer ürünlerden farklılaşıyor.