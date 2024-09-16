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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 12:30

Piyadenin yeni 'Komando Havanı' göreve hazır! 2000 metreye kadar atış yapabiliyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde, piyade birliklerine yakın mesafe ateş desteği sağlamak üzere geliştirilen yeni 'Komando Havanı' envantere girmek için gün sayıyor.