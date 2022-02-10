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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 09:18

Perseverance Mars'ta rekor kırdı!

Geçtiğimiz günlerde kısa süreliğine bozulan NASA'nın kaşifi en uzun yürüyüş rekorunu kırdı. Perseverance Eylül 2021'den beri Mars'ta örnek topluyor. İşte Perseverance'nin Kızıl Gezegen'deki serüveni....

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