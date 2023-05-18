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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 13:50

'ÖZGÜR'leştirilen ilk F-16'lar! Türk Hava Kuvvetlerine teslim edildi

ÖZGÜR Projesi kapsamında milli ve yerli çözümlerle seviye atlayan ilk F-16 uçakları Türk Hava Kuvvetlerine teslim edildi.

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