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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 9 Aralık 2022 Cuma 09:46

Özel Ay seyahatine gidecek sekiz kişi belli oldu! İşte listedeki isimler

Japon milyarder Maezawa Yusaku, Twitter paylaşımında, 2023'te Ay'a düzenlenecek turistik 'dearMoon' turunda kendisine eşlik edecek yolcuları açıkladı.

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