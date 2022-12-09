Özel Ay seyahatine gidecek sekiz kişi belli oldu! İşte listedeki isimler

Yaklaşık 1 milyon başvurunun geldiği tura katılacaklar şöyle...
K-Pop sanatçısı Choi Seung Hyun
İrlandalı fotoğrafçı Rhainnon Adam
İngiliz fotoğrafçı Karim Iliya
ABD'li film yapımcısı Brendan Hall
Çekyalı sanat direktörü Yemi Akinyemi Dele
Turistik seyahatin yedek ekip üyeleri ise Japon dansçı Miyu
ABD'li kar kayakçısı Kaitlyn Farrington olacak.
Milyarder, Amerikan uzay mekiği üreticisi SpaceX roketiyle 2023'te gerçekleşecek Ay seyahatinin masraflarını üstlenecek.
47 yaşındaki Japon Maezawa, geçen yılki seyahatiyle "Ay'a giden ilk Japon sivil" unvanını elde etmişti.