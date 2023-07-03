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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 3 Temmuz 2023 Pazartesi 13:51

'Osmanlı çileği' üretildi! Tadı, aroması ve kokusuyla dikkati çekiyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Üretim Biriminde (ZİRAATBİYOTEK), tadı, aroması ve kokusuyla Türkiye'ye has olan 'Osmanlı çileği' üretildi.

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