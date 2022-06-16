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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 16:48

Öldürmeden etkisiz hale getiriyor! 'TASER-7', pilot bölge seçilen Bingöl'de tanıtıldı

Dünya üzerinde birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapan Axon firması tarafından üretilerek hem güvenlik güçlerini koruyan hem de öldürmeden etkisiz hale getiren enerji silahı 'TASER-7', pilot bölge seçilen Bingöl'de tanıtıldı.

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