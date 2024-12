Öğrencilerin çatıya kurdu! 495 panelle fakültenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor

Panelin nasıl kurulacağını, elektriğin nasıl bir depoda biriktirileceğini öğrenmiş oldular. Böylece her sene bir binamızın elektriğini güneş panellerinden sağlamayı düşünüyoruz. Her binanın çatısına kurulacak güneş panelleri o binanın elektriğini karşılayabilecek durumda. Her sene bir binamıza yaparak 7-8 sene sonra tüm elektriğimizi kendimiz üretmiş olacağız. Aynı zamanda bu üretimin nasıl yapıldığını da öğrencilerimize, lisans ve yüksek lisans öğrencilerimize öğretmiş olacağız" diye konuştu.