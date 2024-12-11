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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 12:24

Öğrencilerin çatıya kurdu! 495 panelle fakültenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor

Şırnak Üniversitesi öğrencilerinin 18 bin metrekarelik binanın çatısına kurduğu 495 panelle, mühendislik fakültesinin elektrik ihtiyacı karşılanmaya başlandı. Kurulan sistem, aynı zamanda öğrenciler için uygulama alanı da oluşturdu.

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