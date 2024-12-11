Öğrencilerin çatıya kurdu! 495 panelle fakültenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor

Özellikle şu anda çok ciddi bir açık var, iş gücü açısından. Ön lisans öğrencilerine çok büyük bir iş potansiyeli mevcut. Bu büyük bir fırsat oldu öğrencilerimiz açısından. En azından uygulamalı derslerde birebir nasıl gerçekleştirildiğini, enerjinin nasıl üretildiğini teorikten ziyade bu şekilde uygulamalı olarak gösterebileceğiz. Buda öğrencilerimiz için büyük bir fırsat olmuş oldu. Özellikle elektrik mezunu öğrencilerimizin piyasada çok büyük bir ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Mezunlarımız her sene artıyor. Takip ediyoruz her alanda bizim öğrencilerimiz mevcut. Enerji alanında öğrencilerimiz mezun olduklarında bu tür uygulamaları birebir gösterebileceğimiz için ileriki iş yaşantılarına da çok ciddi fırsat sahibi olacaklar. Çok büyük bir avantaj sahibi olacaklar. Bizim bu projemiz öncü bir proje oldu bölgemiz, Şırnak ili açısından" diye konuştu.