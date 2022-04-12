  • $14,6848
  • 15,9685
  • 924.619
  • 2449.11

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 09:16

Neptün'ün hakkında yeni bir bilgi ortaya çıktı! NASA duyurdu

Güneş'ten 4,5 milyar yıl uzakta yer alan ve -207 derece ortalama sıcaklığa sahip olan Neptün'ün Güneş Sistemi'ndeki en soğuk gezegenlerden biri olması şaşırtıcı değil. Şimdi, yeni bir çalışma, buz devi olarak adlandırılan gezegenin ilk başta düşünüldüğünden daha soğuk olabileceğini ortaya çıkardı.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.