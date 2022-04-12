Neptün'ün hakkında yeni bir bilgi ortaya çıktı! NASA duyurdu

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Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nden (NASA) araştırmacılar, neredeyse 20 yıl boyunca birden fazla gözlemevinden Neptün'ün termal kızılötesi görüntülerini analiz ettiler.

Çalışma, Neptün'ün stratosferindeki ortalama sıcaklıkların 2003 ve 2018 arasında beklenmedik bir şekilde yaklaşık 8 derece düştüğünü ortaya koydu.

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TAM TERSİ BİR DURUM GÖZLENDİ

Leicester Üniversitesi'nden çalışmanın baş yazarı Dr Michael Roman, "Bu değişiklik beklenmedikti. Neptün'ü güney yazının başlarında gözlemlediğimiz için, sıcaklıkların daha soğuk değil, yavaş yavaş ısınmasını beklerdik" açıklamasını yaptı.

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Bilim insanları, yapılan çalışma kapsamında Avrupa Güney Gözlemevi'nin Gemini Güney teleskopu, Subaru Teleskobu, Keck Teleskobu ve Gemini Kuzey teleskopu da dahil olmak üzere birçok gözlemevinden gelen termal kızılötesi görüntüleri incelediler.



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NEPTÜN'DE BİR MEVSİM 40 DÜNYA YILINDAN DAHA UZUN SÜRÜYOR

Görüntüler, 2003 ve 2018 yılları arasında Neptün'ün stratosferindeki sıcaklıkların 8°C düştüğünü ortaya koydu.

Bununla birlikte, Dünya gibi, Neptün üzerinde de mevsimler yaşanıyor. Ancak, Dünya'nın Güneş etrafındaki bir yörüngeyi tamamlaması 365 gün sürerken, Neptün'de 165 yıldan fazla bir süreyi alıyor. Budurum buz devi üzerindeki mevsimlerin çok daha yavaş değiştiği ve her birinin 40 Dünya yılından fazla sürdüğü anlamına geliyor.

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NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı'nda Kıdemli Araştırma Bilimcisi ve çalışmanın ortak yazarı Dr. Glenn Orton,"Verilerimiz bir Neptün mevsiminin yarısından daha azını kapsıyor, dolayısıyla kimse büyük ve hızlı değişiklikler görmeyi beklemiyordu" dedi.

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Diğer taraftan, termal veriler, stratosferdeki sıcaklıkların 2003'ten 2018'e düştüğünü ortaya çıkarırken, şaşırtıcı bir şekilde, 2018'den 2020'ye kadar Neptün'ün güney kutbu için bunun tersi geçerliydi. Orada, stratosfer yaklaşık 11 derece kadar ısındı.

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Araştırmacılar şu anda bu sıcaklık değişikliklerine neyin neden olduğundan emin değiller.

Dr. Roman, "Sıcaklık değişimleri, Neptün'ün atmosfer kimyasındaki mevsimsel değişikliklerle ilişkili olabilir ve bu da atmosferin ne kadar etkili bir şekilde soğuduğunu değiştirebilir. Ancak hava düzenlerindeki rastgele değişkenlik veya hatta 11 yıllık Güneş aktivitesi döngüsüne verilen bir yanıtın da etkisi olabilir" diye konuştu.