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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 5 Ocak 2022 Çarşamba 09:36

NASA'nın Mars'ı yaşanabilir hale getirme planı! Adım adım açıklandı

NASA'nın geçen hafta emekli olan baş bilim insanı James Green, Mars'ı yaşanabilir hale getirme projesinin detaylarını açıkladı. İlk kez bu konuda kamuoyuna açık konuşan Green, Mars'ı yaşanabilir hale getirmek için Kızıl Gezegen'i dev bir manyetik kalkanla kaplamayı önerdi. Green, koruyucu kalkanın Güneş'in Mars'ın atmosferini soymasını engelleyeceğini ve yüzeyinde insan dostu bir iklim oluşmasına izin vereceğini açıkladı. Bunun, toprakta bitki yetiştirme sürecinin başlamasını sağlayacağını aktaran bilim insanı, birkaç yıl içinde Mars'ın Dünya ile benzer bir ortama sahip olacağını duyurdu.

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