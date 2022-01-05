NASA'nın Mars'ı yaşanabilir hale getirme planı! Adım adım açıklandı

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NASA'da 40 yıl boyunca baş bilim insanı olarak çalışan Jim Green geçen hafta emekli oldu. Fakat veda hediyesi olarak, Mars'ın insanlar için nasıl yaşanabilir bir gezegene dönüştürülebileceğini anlattı.

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"DEV BİR MANYETİK ALANLA KAPLANACAK"

Green, Kızıl Gezegen'i Güneş'in yüksek enerjili güneş parçacıklarından korumak için onu dev bir manyetik kalkanla kaplamayı önerdi.

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New York Times'a konuşan Green, koruyucu kalkanın Güneş'in Mars atmosferini soymasını engelleyeceğini ve gezegende insan dostu bir iklimin oluşmasını sağlayacağını söyledi:

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TOPRAKTA BİTKİ YETİŞTİRE

"Mars'ın atmosferinin soyulma işlemi durduğunda, yüzeyde basınç artacak ve Mars kendini dünyalaştırmaya başlayacak. Daha yüksek sıcaklık ve basınç, toprakta bitki yetiştirme sürecine başlamamızı sağlayacak" dedi.

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"HALKA İLK KEZ AÇIKLADI"

Green, emekliliğinin onuruna NYT ile Mars planını tartıştı, ancak eski NASA yetkilisi, halka ilk kez açıkladığı proje üzerinde 2017''den beri çalıştığını söyledi.

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MARS ATMOSFERİNİN YÜZDE 90'I ŞİMDİYE KADAR SOYULDU

Bununla birlikte, Green'in önerdiği plan, Mars'ı korumalı bir 'manyetokuyruk' içine yerleştirecek ve bu da, Güneş parçacıklarının akışıyla ondan sıyrılan atmosferi yeniden inşa etmesine yardımcı olacak. Uzmanların bildirdiğine göre Kızıl Gezegen'de atmosferin yüzde 90'ı şimdiye kadar soyuldu.

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MARS'IN YERALTINDAKİ SUYU ORTAYA ÇIKACAK

Mars, Güneş'ten korunduğunda ise sıcaklık sonunda, kutuplar üzerindeki karbondioksit örtüsünün süblimleşmesine, atmosfere geri dönmesine ve sera etkisinin artmasına izin veren bir noktaya yükselecek. Bu aynı zamanda yüzeyin derinliklerinde gizlenmiş suyu serbest bırakarak antik okyanusun yedide birinin geri dönmesini sağlayacak.

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Aynı zamanda, proje kapsamında Mars ve Güneş arasındaki bir yörüngede, Mars L1 olarak bilinen bir noktada, bir çift eşit ve zıt yüklü mıknatıstan oluşan bir dipol alanı oluşturulacak.

Bu 'yapay manyetik alan ise Mars'ı sert Güneş rüzgarından koruyan bir "manyetokuyruk" içine sokacak.

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"SADECE BİRKAÇ YIL İÇİNDE DÜNYA İLE KARŞILAŞTIRABİLİR BİR ORTAMA SAHİP OLACAK"

Green, "Güneş'ten gelen yüksek enerjili parçacıklar olmasaydı. Mars'ın atmosferi zamanla kendini yeniden inşa etmeye başlayacaktı. Simülasyonlar, sadece birkaç yıl içinde Mars'ın Dünya ile karşılaştırılabilir bir ortama dönüşebileceğini gösteriyor" diye konuştu.

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Diğer taraftan Green, Mars'ta basıncın artmasının ekvatorun ısınmasına ve kutup başlığının çökmesine neden olacağını belirterek, durumun atmosferin ısınmasına, buzu eritmesine ve sıvı suyun geri dönmesine neden olacağını söyledi. Ardından, sadece birkaç yıl içinde Kızıl Gezegen'deki iklimin istikrara kavuşacağını bildirdi.

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"YAPAY BİR ORTAM OLUŞTURMUYORUZ"

Green, "Bu, aslında iklimi yapay olarak değiştirdiğimiz bir terraformu değil. Doğanın yapmasına izin veriyoruz. Ve bunu bugün bildiğimiz fiziğe dayanarak yapıyoruz" dedi..