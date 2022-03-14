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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 16:59

NASA'nın helikopteri Ingenuity, Mars'ta 21'inci uçuşunu tamamladı

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Mars'a gönderdiği helikopter 'Ingenuity' 21'inci uçuşunu gerçekleştirdi. Helikopterin Kızıl Gezegen'e gönderildiği 2021'den bu yana 4,6 kilometreden fazla yol kat ettiği duyuruldu.

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