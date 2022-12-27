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Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 16:54

NASA paylaştı! Mars gezegenine ait kış manzaraları

NASA, Mars gezegenine ait kış manzaralarını paylaştı. NASA'nın Mars keşif uydusu Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), kızıl gezegenin yüzeyini görüntülemeye devam ediyor.

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