NASA paylaştı! Mars gezegenine ait kış manzaraları

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars keşif uydusu Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), kızıl gezegenin yüzeyini görüntülemeye devam ediyor.
Mars Reconnaissance Orbiter uzay aracında yer alan HiRISE kamerası tarafından elde edilen görseller, Mars'ın kış mevsimine ait harika manzaraları hayran bırakıyor.
MARS'TA KIŞ MEVSİMİ
Dünya yeni yıla girmeden sadece 6 gün önce; 26 Aralık'ta kızıl gezegen, 687 Dünya günü sürecek olan kendi yeni yılına başladı.
DÖRT MEVSİM YAŞANIYOR
Mars'ta tıpkı Dünya'da olduğu gibi ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış olmak üzere 4 mevsim var.
Ancak yazları ılık olan Mars'ta kış oldukça soğuk geçiyor ve sıcaklıklar eksi 123 santigrat dereceye kadar düşüyor.
Mars kışı boyunca, karbondioksit Mars'ın her iki kutbunda da buz olarak birikir ve daha sonra ilkbaharda eriyip süblimleşir.
Gazın Mars atmosferine geri salınması atmosferik basıncı artırıyor ve kuvvetli rüzgarlara neden oluyor.