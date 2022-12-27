NASA paylaştı! Mars gezegenine ait kış manzaraları

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars keşif uydusu Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), kızıl gezegenin yüzeyini görüntülemeye devam ediyor.

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Mars Reconnaissance Orbiter uzay aracında yer alan HiRISE kamerası tarafından elde edilen görseller, Mars'ın kış mevsimine ait harika manzaraları hayran bırakıyor.

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MARS'TA KIŞ MEVSİMİ

Dünya yeni yıla girmeden sadece 6 gün önce; 26 Aralık'ta kızıl gezegen, 687 Dünya günü sürecek olan kendi yeni yılına başladı.

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DÖRT MEVSİM YAŞANIYOR

Mars'ta tıpkı Dünya'da olduğu gibi ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış olmak üzere 4 mevsim var.

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Ancak yazları ılık olan Mars'ta kış oldukça soğuk geçiyor ve sıcaklıklar eksi 123 santigrat dereceye kadar düşüyor.

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Mars kışı boyunca, karbondioksit Mars'ın her iki kutbunda da buz olarak birikir ve daha sonra ilkbaharda eriyip süblimleşir.

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Gazın Mars atmosferine geri salınması atmosferik basıncı artırıyor ve kuvvetli rüzgarlara neden oluyor.