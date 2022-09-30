NASA, asteroitle çarpışmanın detaylı görüntülerini ilk kez paylaştı

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NASA, yörüngesini değiştirmek amacıyla DART adlı uzay aracının bir asteroide çarptığı önce "gezegen savunma testinin" ilk detaylı görüntülerini yayınladı.

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Bununla birlikte 325 milyon dolarlık DART (Çift Asteroit Yönlendirme Testi) görevinin fotoğrafları, uzay aracının yaklaşımını ve ardından çarpışma anının parlaklığını gösteren iki renkli hızlandırılmış animasyonda birleştirildi.

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Fotoğraflar, NASA'nın James Webb ve Hubble uzay teleskopları tarafından çekildi. Görüntülerde Dünya'dan 11 milyon kilometre uzaktaki asteroit Didymos'un uydusu Dimorphos üzerindeki çarpmasının etkisi görülüyor.

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NASA'nın başkanı olan eski astronot Bill Nelson konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Webb ve Hubble, NASA'da her zaman doğru olduğunu bildiğimiz şeyi gösteriyor: birlikte çalıştığımızda daha fazlasını öğreniyoruz.

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"İNSANLIK SABIRSIZLIKLA BEKLİYOR"

Webb ve Hubble ilk kez, kozmostaki aynı hedeften aynı anda görüntü yakaladı. Tüm insanlık, Webb, Hubble ve yer tabanlı teleskoplarımızdan DART görevi ve diğerler hakkında gelecek keşifleri sabırsızlıkla bekliyor" diye konuştu.

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Diğer taraftan DART görevine ilişkin geçen Pazartesi günü yapılan basın toplantısında, çarpışmanın gücünün Dimorphos'u Didymos çevresindeki normal yörüngesinden çıkarmak için yeterli olup olmadığının bilinmesinin iki ay kadar sürebileceği belirtildi.

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Bilim insanlarının bu süreçte,asteroidin yörüngesinde herhangi bir sapmayı değerlendirmek için yer tabanlı teleskoplar aracılığıyla Dimorogos'u inceleyecek.

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