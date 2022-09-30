  • $18,5333
  • 18,1846
  • 996.935
  • 3179.99

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 17:20

NASA, asteroitle çarpışmanın detaylı görüntülerini ilk kez paylaştı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), Çift Asteroit Yönlendirme Testi (DART) isimli uzay aracı, Dünya'dan yaklaşık 11 milyon kilometre uzaktaki asteroide, planlandığı şekilde başarılı bir çarpma gerçekleştirdi. NASA, Hubble ve James Webb teleskoplarından gelen çarpışmanın detaylı görüntülerini ilk kez paylaştı.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.