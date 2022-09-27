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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 09:31

NASA 1 milyon kilometre ötedeki asteroidi vurdu! O anlar canlı olarak yayınlandı

NASA'nın DART uzay aracı, dünyadan yaklaşık 11 milyon kilometre uzaklıktaki Dimorphos asteroidine planlı çarpmayı başardı. DART, asteroidi yörüngesinden saptırmak için yaklaşık saatte 23 bin kilometre hızla itti.

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