Musk'un Uzay'a fırlattığı Tesla şimdi nerede?

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NTV'nin haberine göre ; "Yıldız Adam" lakaplı uzay giysisi giymiş bir mankenin oturtulduğu kiraz kırmızısı spor araba hala uzayda, güneşin etrafında yalnız, dikdörtgen bir yörüngede ilerliyor,

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Mars'ın yörüngesi kadar uzağa seyahat ediyor ve diğer zamanlarda Dünya'nın yörüngesi kadar yakın.

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Arabanın fırlatılması bilimsel bir yolculukta değil, bir denemenin tanıtımıydı.

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Bu nedenle SpaceX'in sahte bir yüke ihtiyacı vardı. Bu yüzden kendi aracını seçti.

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NASA'nın verilerini takip etmek için kullanan whereisroadster.com'a göre, araç Dünya'dan yaklaşık 376.5 milyon km ve Mars'tan yaklaşık 321 milyon km uzakta geziyor.

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Harvard Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden bir astronom olan Jonathan McDowell'a göre, araç muhtemelen hâlâ tek parça halinde.

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Ancak büyük olasılıkla kozmosta yaptığı gezinti sırasında asteroitlerin küçüğü olan bazı meteoroidlere çarptı.