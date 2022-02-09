  • $13,6007
  • 15,5646
  • 799.101
  • 2034.23

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 9 Şubat 2022 Çarşamba 14:15

Musk'un Uzay'a fırlattığı Tesla şimdi nerede?

Elon Musk, dört yıl önce kendi Tesla otomobilini Uzay'a fırlattı. Mars'a düşmesi hedeflenen araç hesap hatası nedeniyle Kızıl Gegezen'e inememişti. Bu araç şimdi nerede?

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.