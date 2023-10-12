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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 13:56

Mühimmatın hedefi tam isabetle vurmasını sağlıyor! Yazılımı Türk mühendislerine ait

Yazılımı Türk mühendislerine ait olan ve mühimmatın hedefi tam isabetle vurmasını sağlayan 'Meteorolojik Gözlem ve Küresel Konumlandırma Sistemi'ne yönelik ilk siparişler alındı.

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