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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 13:29

Mobil GES ile elektrik faturasına son! Güneş enerjisi sayesinde elektrik faturası ödenmiyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde içme suyu elektrik maliyetine çözüm arayan köylüler, kaymakamlığın kurduğu güneş enerjisi panelleriyle elektrik faturası ödemiyor.

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