Milli yazılım havacılıkta ezberleri bozacak! Dünyadaki 2 büyük yazılımın eksiklerini gideriyor

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk teknoloji ve yazılım şirketleri farklı alanlarda geliştirdikleri çözümlerle global alandaki ihtiyaçları karşılıyor.

Havacılık alanındaki çözümleri ve uluslararası alandaki ihracat başarılarıyla dikkati çeken Haritaevi Havacılık Mühendislik AŞ, havacılık bilgilerini tek bir formatta toplayarak bilgilerin okunabilirliğini, dijitalleşmesini ve kolay dağıtılmasını sağlayan Havacılık Bilgi Değişim Modeli'ni (AIXM) gündemine aldı.

Bu bilgiler; engeller, havalimanı ve heliport alanları, rotalar, hava sahaları, prosedürler gibi katmanlardan oluşuyor. AIXM formatlı veriler XML tabanlı olarak oluşturuluyor ve otoriteler (ICAO, RTCA, Eurocontrol) tarafından sürekli olarak geliştiriliyor. AIXM, 5. sürümle beraber Coğrafi İşaretleme Dili formatını da destekliyor.

Diğer formatlardaki verilerin AIXM'e geçişinin hızlandırılması için 2022'nin ikinci çeyreğinde AR-GE çalışmalarına başlayan şirket, 2023'ün 3. çeyreğinde AIXM Management System markası ile bir web platformunu kullanıma sundu.

Platform, viewer, converter, editor ve validator olarak 4 modülden oluşuyor. Dünyada, vektör formatlı (.kml ve .shp) eTOD (electronic Terrain and Obstacle Data), AMDB (Aerodrome Mapping Database), ASRN (Aerodrome Surface Routing Network) verilerinden AIXM'e saniyeler içinde otomatik olarak dönüşüm sağlama konusunda tek olma özelliğiyle fark yaratan converter modülü, sektörde ciddi bir ihtiyacı karşılamayı amaçlıyor.

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Vektör verileri AIXM formatına dönüştürmede sorun yaşayan kullanıcılar için örnek veri seti ve uluslararası otoriteler tarafından eTOD, AMDB ve ASRN verilerinde olması zorunlu kılınan kolonların şablonu da modülde yer alıyor.

Viewer tarafında ise AIXM verilerinin haritada 3 boyutlu olarak görüntülenmesi, düzenlemesi ve metaverilerin ağaç yapısındaki tablo halinde gösterilmesi modülün en dikkat çekici özellikleri olarak öne çıkıyor.