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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 11:35

Milli yazılım havacılıkta ezberleri bozacak! Dünyadaki 2 büyük yazılımın eksiklerini gideriyor

Türk mühendisleri, dünya havacılığının ortak dil geliştirme çabalarına katkı sağlayacak yazılım geliştirdi.

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