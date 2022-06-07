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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 7 Haziran 2022 Salı 11:45

Milli savunma teknolojileri EFES-2022'de sergileniyor! Dünyanın gözü burada

İzmir'in Seferihisar ilçesinde devam eden EFES-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nda ilk defa kullanılacak silah ve savunma sistemlerinin de bulunduğu teknolojiler açılan sergiyle tanıtılıyor.

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