Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu'nun görüntüsünü ilk kez paylaştı.

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MSB Twitter hesabından dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu'nun görüntüsünü ilk kez paylaştı.

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Paylaşımda, "Milli Savunma Bakanlığının tasarım ve performans sorumluluğunda İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve MKE ile birlikte geliştirilen 76/62 mm Milli Deniz Topu, dakikada 80 atış yapabiliyor" ifadelerine yer verdi.

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76mm 62 kalibre Milli Deniz Topu; hava savunma harbi, su üstü harbi ve kara bombardımanı görevlerinde kullanılabilecek.

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Dakikada 80 atım hızına ve 5 farklı atış moduna sahip. Standart mühimmat ile 16 km, artırılmış menzilli mühimmat ile 20 km etkili menzil sunuyor.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen Mili Deniz Topu, henüz daha gemiye entegre edilmeden yabancı birliklerin ilgisini çekti ve 3 ülkeyle sözleşme imzalama aşamasına gelindi.

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MKE AŞ Genel Müdürü Akdere konuyla ilgili açıklamasında, "dost ve müttefik ülkelerden 3 tanesiyle de Deniz Topu Projesi ile ilgili sözleşme imzalama aşamasına geldik." ifadesini kullandı.

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Milli Deniz Topu 76-62 mm özellikleri Menzil: 16 km (standart mühimmat ile), 20 km (artırılmış menzilli mühimmat ile) Namlu Çapı: 76mm Namlu Uzunluğu: 4.700mm Namlu Soğutması: Su Soğutma Sistemine sahip Atım Hızı: Azami 80 atış/dk Mühimmatsız Ağırlık: 7.500kg Drisa Limiti: 360° (Slip Ring ile) İrtifa Limiti: -15°/+85° Güç Gereksinimi: 440V, 3 Faz, 60Hz, 115V, 2 Faz, 60Hz Operasyon: Hava savunma harbi, su üstü harbi, kara bombardımanı

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