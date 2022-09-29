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Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 09:32

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu'nun görüntüsünü ilk kez paylaştı. Gemi üzerine yerleştirilecek Milli Deniz Topu'nun Mavi Vatan'ın korunmasında önemli bir güç olması bekleniyor.

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