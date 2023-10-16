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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 12:25

Milli savaş gemileri için yerlileştirildi, ilk görevi ihracat oldu

Türk savunma sanayisinin askeri denizcilik alanında gerçekleştirdiği yerlileştirme projesi, ilk görevinde ihracat başarısına imza atacak.

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